Maersk Broker tager skridt mod større konsulent-rolle: "Der kræves mere af mæglerstanden fremadrettet"

Der stilles flere krav til skibsmæglerne, og for Maersk Broker har det betydet et større skridt mod en aktiv konsulent-rolle især inden for grøn omstilling. Ifølge CEO Anders Hald handler det om at have fokus på sin rolle fremadrettet, lyder det til ShippingWatch.