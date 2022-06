Glencore har kurs mod rekordstor indtjening på handelsaktiviteter

Råvarekæmpen Glencores indtjening fra handel med råvarer overstiger i første halvår 2022 den typiske indtjening i handelsafdelingen på helårsbasis.

Det skriver Bloomberg News.

Glencore har fredag meddelt, at det venter et overskud fra handel med råvarer på over 3,2 mia. dollar i første halvår.

Det skal sammenlignes med en samlet indtjening i forretningsområdet på 3,7 mia. dollar sidste år, hvor overskuddet satte rekord.

Det er samtidig væsentligt over Glencores langsigtede målsætning for divisionen om et overskud på 2,2-3,2 mia. dollar årligt.

