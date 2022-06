Maersk Broker klar til at opruste i tank: "Vi vil selvfølgelig være med"

Et styrket tankmarked får Mærsk-familiens skibsmægler Maersk Broker til at rette fokus på det marked, der lader til at have vendt sig efter et elendigt år.

Konkret betyder det, at Maersk Broker nu er på jagt efter flere folk, der kan styrke selskabets tankforretning, hvor selskabet førhen har haft sit primære fokus på container- og tørlastmarkedet.