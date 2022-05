Ukraine-krigen har forandret det globale oliemarked

Den globale oliehandel har undergået markante forandringer siden Ruslands invasion af Ukraine for godt tre måneder siden.

Ifølge en analyse fra nyhedsbureauet Reuters sørger afrikanske olieproducenter for at imødekomme efterspørgslen på olie i Europa, mens Rusland i stigende grad benytter sig af risikable omlastninger af sin olie for at kunne eksportere den til markeder i Asien.