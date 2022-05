Direktør for Bawat: Børsnotering giver en stærkere stemme over for store kunder

Bawat gik på børsen midt i en krise, men direktør Marcus Hummer er ikke i tvivl om, at beslutningen har styrket virksomheden. Det gælder både i kraft af tilgængelig kapital og ved at øge Bawats synlighed over for potentielle kunder.