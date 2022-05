Voksede bunker-markedet sidste år? Nej siger Bunker Holding

Det er ikke let få et præcist billede over den globale volumen-udvikling for bunker-brændstoffer.

Bunker Holding, som er verdens største bunkerleverandør, mener at bunkermarkedet i 2021 skrumpede i forhold til året før. Men konkurrenter samt konsulentvirksomheden Blue Insight mener omvendt, at volumenerne steg mellem to og 3,5 pct.