Flaskehalse og coronarestriktioner får Apple til overveje at rykke produktion væk fra Kina

Kinas strenge autoritære regime skaber risici hos for teknologikæmpen Apple, som overvejer at styrke produktions af dets produkter uden for landet.

Det skriver Wall Street Journal.

Ifølge WSJ produceres 90 pct. af Apples produkter i Kina, men landets strenge nedlukninger under coronakrisen og regeringens nuværende kolde forhold til Washington er problematisk. De nuværende restriktioner i Kina, og de flaskehalse det skaber kan sænke Apples salg med 8 mia. dollar alene i første kvartal.

Derfor kigger Apple mod andre lande til at overtage noget af produktionen. Kina har dog i kraft af sin befolkningsstørrelse væsentlige fordele. Mængden af kvalificeret arbejdskraft overgår i Kina mange andre landes samlede befolkning, og samtidig har kineserne en relativ høj købekraft, hvilket betyder, at Apple kan afsætte mange af sine varer i produktionslandet.

Kina er modtager af en femtedel af Apples produkter.

Indien ligner med sin enorme befolkning og billige arbejdskraft det mest oplagte sted at søge hen for vestlige selskaber, men diplomatiske stridigheder mellem Kina og Indien besværliggør at dele produktionen mellem de to lande.

Derfor kigger Apple ifølge WSJs kilder imod Vietnam, som grænser op til Kina, og i forvejen er en vigtig producent af Samsung telefoner.

Sidste år stod Indien for 3,1 pct. af den samlede produktion af iPhones. Kina stod nærmest alene med resten af produktionen.

