Maersk-ordre var "milepæl" for Sembcorp fra starten af 2022

Singapore-væftet Sembcorp Marine, der har fået til opgave at bygge et vindskib til Maersk Supply Service, betegner ordren som en ”milepæl” i en status for værftets aktiviteter i første kvartal.

Vindinstallationsskibet – et såkaldt WTIV – som Maersk-rederiet bestilte i marts, skal bidrage til at udvikle aktiviteterne i Maersk Supply Service, og Sembcorp Marine er gået i gang med at designe fartøjet, som Singapore-værftet ikke sætter beløb på i sin meddelelse.