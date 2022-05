Historisk grønt energisats: Europæisk firkløver vil tidoble udbygningen af havvind i Nordsøen

Danmark, Tyskland, Holland og Belgien samles nu om en historisk satsning på havvindmøller ude i Nordøen, der skal være med til at frigøre Europa fra russisk energi og løfte den grønne omstilling i Europa op på et helt nyt niveau.

Det sker på et stort anlagt topmøde i Esbjerg onsdag, hvor statsminister Mette Frederiksen og regeringslederne fra de tre lande underskriver en historisk erklæring om at tidoble havvind-kapaciteten i Nordsøen til mindst 150 gigawatt (GW) i 2050. Det er nok til at forsyne ca. 150 millioner husstande med grøn strøm og vil kræve samlede investeringer for over 1.000 mia. kr.