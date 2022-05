Deloitte vil have Højesteret til at afvise millionkrav i OW Bunker-sag

Danmarks største revisionsselskab Deloitte har i sidste uge ansøgt Procesbevillingsnævnet om at få en nylig afgørelse om et ekstra krav på 800 mio. kr. i OW Bunker-sagen for Højesteret, erfarer ShippingWatch.

Deloitte er sammen med kapitalfonden Altor og den tidligere ledelse i det kollapsede OW Bunker tidligere blevet stævnet af konkursboet med et initialt erstatningskrav på 400 mio. kr.