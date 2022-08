"De udfordringer, vi står over for som branche, kræver flere færdigheder og kompetencer"

Blue MBA klassen på Copenhagen Business School har aldrig været større end den årgang, der startede for snart et år siden og derfor nu er midtvejs i deres uddannelse, der potentielt kan gøre dem til de fremtidige ledere inden for shipping og logistik.

Måske siger det også noget om, at behovet for at dygtiggøre sig ikke har været større end lige nu, i en tid, hvor branchen mange steder rundt omkring i verden stadig er dybt påvirket af coronapandemien, nedlukninger og kaos i havnene og forsyningskæderne.