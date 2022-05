Medie: Hempel leder efter ny medejer

Malingproducenten Hempel leder efter en investor, som vil være medejer af virksomheden, der er specialist i skibsmaling.

Det skriver mediet Insidebusiness. Ifølge mediet skal Hempel have hyret finanshuset Rothschild & Co samt advokathuset Gorrissen Federspiel til at stå for søgningen efter en investor, der ønsker at bliver minoritetsaktionær i malingproducenten med en ejerandel på omkring 30 pct.

Hempels mål er ifølge Insidebusiness at give virksomheden styrke til at deltage i en konsolidering af branchen via opkøb.

I oktober i fjor lancerede Hempel en vækstplan, der skulle sikre, at virksomheden får en plads i malingproducenternes globale top 10.

ShippingWatch har kontaktet Hempel for en kommentar, men virksomhedens pressechef, Joanna Ashmead, meddeler, at Hempel ikke ønsker at kommentere forlydenderne.

