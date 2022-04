Europæiske gaspriser stiger efter melding om russisk gasstop

Gaspriserne i Europa er tirsdag aften steget med op til 17 procent, efter at Bulgarien og Polen har meddelt, at Rusland onsdag vil lukke for gassen til de to lande.

Det skriver finansmediet Bloomberg.

Ifølge mediet skyldes prisstigningerne frygt for, at andre europæiske lande kan blive de næste, som Rusland lukker gassen for.

Det er det statslige russiske gasselskab Gazprom, der ifølge Bulgarien og Polen har meddelt dem, at der bliver lukket for gassen via rørledningen Yamal.

Rusland vil lukke for gassen til de to lande, fordi landenes gasselskaber ikke vil betale for gassen i russiske rubler, hvilket Rusland kræver.

PGNiG, der er Polens energiselskab, mener, at Rusland med kravet om betaling i rubler bryder den kontrakt, der er indgået.

Efter at EU indførte sanktioner mod Rusland på grund af invasionen af Ukraine, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, krævet, at der skal betales for gassen i rubler.

Vestlige lande har afvist dette, fordi der i kontrakterne står, at gassen skal betales i euro og dollar.

Det danske energiselskab Ørsted er blandt de selskaber, der har afvist at betale i rubler.

Selskabet oplyser, at Gazprom har bedt Ørsted om at svare på, om man vil efterleve kravet inden udgangen af maj.

Ørsted har fortsat ingen intention om at begynde at betale for gassen i rubler, lød det tirsdag.

Ørsteds kontrakt med Gazprom gælder frem til 2030, og Ørsted har tidligere sagt, at det ikke er muligt at komme ud af aftalen.

EU fik i 2021 omkring 40 procent af sin gas fra Rusland.

Især Tyskland er meget afhængig af russisk gas. Landet er ifølge nyhedsbureauet Reuters Europas største forbruger af russisk gas.

Gazprom har ikke udadtil bekræftet, at det lukker for gassen til Polen og Bulgarien onsdag.