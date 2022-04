Deloitte er "overrasket" over forhøjet krav i OW Bunker-sag - vil anke til Højesteret

Danmarks største revisionsselskab Deloitte er ”overrasket” over, at Østre Landsret fredag har givet kurator i konkursboet efter bunkerselskabet OW Bunker medhold i, at han kan forhøje et erstatningskrav med 800 mio. kr. til i alt 1,2 mia. kr.

Deloitte er sammen med kapitalfonden Altor og den tidligere ledelse i det kollapsede OW Bunker tidligere blevet stævnet af konkursboet med et erstatningskrav på 400 mio. kr. Et krav som kurator dengang tog forbehold for, at han ville kræve forhøjet.