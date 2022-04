OW Bunkers kurator kan hæve krav mod Deloitte og Altor med 800 mio kr

Revisionsselskabet Deloitte, der sammen med bl.a. kapitalfonden Altor, er stævnet af konkursboet efter OW Bunker, er ”overrasket” over, at Østre Landsret har givet kurator lov til at hæve et erstatningskrav med 800 mio. kr. til 1,2 mia. kr. Deloitte vil anke afgørelsen.