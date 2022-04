MAN Energy Solutions skal have nyt hovedkvarter i Danmark

Motorproducenten MAN Energy Solutions har planer om at flytte sit danske hovedkvarter til Trekroner ved Roskilde.

Det fortalte Bjarne Foldager, SVP og chef for totaktsforretningen i MAN Energy Solutions, torsdag på et pressemøde.

MAN Energy Solutions, som er ejet af den tyske VW-gruppe, har i Danmark hidtil haft sin hovedbase på Frederiks Kaj i den københavnske Sydhavn. Her er der ikke længere plads nok, og bl.a. derfor samler selskabet sine aktiviteter fra tre lokaliteter - København, Ishøj samt Holeby på Lolland - på ét sted.

MAN Energy Solutions bibeholder dog sin tilstedeværelse i Frederikshavn.

Fra 2027 vil hovedkvarteret efter planen ligge i Trekroner. Planen er ifølge MAN at bygge det nye hovedkvarter i bæredygtige materialer og i det hele taget lave en stor satsning på dekarbonisering - lige som selskabet også er i gang med i sin produktion.

Roskilde Kommune er ved at etablere et greentech-område i en tidligere grusgrav, og MAN Energy Solutions kommer til at tegne sig for 150.000 af de berammede 500.000 m2. Der vil være færre kontorpladser og større lagerkapacitet og i tilgift masser af udvidelsesmuligheder, for i første omgang vil mindre end halvdelen af pladsen blive udfyldt.

MAN Energy Solutions har ca. 14.000 medarbejdere globalt - heraf en stor organisation i Danmark med godt 2.000 ansatte. Det er meningen, at 1500 arbejdspladser skal flyttes fra de nuværende tre lokationer til det nye hovedkvarter i Trekroner.

MAN skal levere metanolmotor til Maersk-containerskib

Erhvervsminister: Maritim industri skal spille central rolle i oprustning af forsvaret

MAN frygter for tab af markedsandele i Kina på grund af corona-restriktioner