Danske Maritime: Fremtidens skibsfart kan blive mere regional

Overgangen til alternative brændstoffer vil føre til en øget regionalisering af skibsfarten, mener brancheorganisationen Danske Maritime. Men der er også risiko for, at f.eks. Europa indfører særregler på klimaområdet, fordi det tager for lang tid at få vedtaget et globalt regelsæt i IMO.