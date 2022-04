Koreansk værft åbner udviklingscenter i Tyskland

Det koreanske værft Korea Shipbuilding & Offshore Engineeing Co. (KSOE) har etableret et europæiske center for forskning og udvikling i Düsseldorf i Tyskland ifølge det koreanske medie Yonhap.

Centret skal fokusere på at indlede samarbejder med andre virksomheder om at skabe miljøvenlige teknologier, meddeler det koreanske værft, der er et datterselskab af Hyundai Heavy Industries.