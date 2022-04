Finland stopper Danfoss-eksport af skibsmotorer til Rusland

Finland blokerede sidste år for, at Danfoss’ finske datterselskab Danfos Editron, der har specialiseret sig i hybride og fuldt elektriske systemer til bl.a. den maritime sektor, kunne eksportere fire skibsmotorer til Rusland. Det skriver mediet Danwatch på baggrund af en aktindsigt fra Finlands eksportkontrol.

Myndighederne konkluderede i juni 2021 – efter flere måneders undersøgelser – at Danfoss ikke kunne få den nødvendige eksporttilladelse, fordi selskabet ikke kunne fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at skibsmotorerne ikke ville ende på Krim, hvilket ville være brud på EU’s sanktioner mod Rusland i kølvandet på landets ulovlige annektering af den ukrainske halvø i 2014.

“Vi forudså ikke muligheden for, at produkterne kunne ende på Krim, da der var tale om passagerfærger,” lyder det i et skriftligt svar fra Danfoss presseafdeling, der henviser til, at Danfoss Editron fik en udtalelse fra kunden, et russiske statsejet leasingselskab, som afviste, at produkterne ville ende på Krim, men at det ikke var nok for de finske myndigheder.

”Danfoss Editron har et godt samarbejde med de finske myndigheder og rakte derfor selv ud til dem for at undersøge, om der kunne gives tilladelse til salget. Myndighederne bad om en udtalelse fra kunden om, at produkterne ikke ville ende på Krim. Danfoss Editron modtog udtalelsen fra kunden, der bekræftede, at produkterne ikke ville ende på Krim, men myndighederne anså ikke udtalelserne som tilstrækkelige. Vi var i dialog med myndighederne under hele processen, og vi forstod og respekterede beslutningen. Derfor ankede Danfoss Editron heller ikke beslutningen,” skriver Danfoss i sit svar.

(Opdateret kl. 12.33 med hele svaret fra Danfoss’ presseafdeling.)

