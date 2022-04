Hempel trækker sig ud af Rusland

Den danske malingproducent Hempel, som er specialist i fremstilling af skibsmaling, vil forlade Rusland, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Lars Petersson, der er administrerende direktør i Hempel, er dybt berørt af krigen i Ukraine.

”Vi har nu truffet beslutningen om at træde tilbage fra vores forretninger i Rusland,” siger han i pressemeddelelsen.

Hempel suspenderede allerede sine aktiviteter i Rusland i begyndelsen af marts, men vil altså nu trække sig fra landet permanent.

Hempel blev grundlagt i 1915 og har været til stede i Rusland siden 1996. Firmaet har haft 124 ansatte i Rusland. I 2020 havde Hempel samlet 6100 ansatte på verdensplan.

”Vores fokus fortsætter med at være på støtte og sikkerhed for vores ansatte i regionen. Selv om det er et trist udfald, ser vi ikke nogle andre muligheder,” siger Lars Petersson.

I pressemeddelelsen skriver Hempel, at man arbejder på en kontrolleret tilbagetrækning fra Rusland.

Hempel producerer blandt andet maling til skibe og containere.

