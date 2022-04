To konkrete selskaber er i søgelyset med forurenet bunker-brændstof i Singapore

To selskaber skal være under mistanke i Singapore i forbindelse med salg af forurenet bunker-brændstof til skibe. Det ene selskab siger til ShippingWatch, at det ”ingen kommentar” har. MPA-direktør vil kun bekræfte, at sagen undersøges.