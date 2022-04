Singapore ser nærmere på tilfælde af dårlig bunker på skibe

Singapores havnemyndigheder The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) ser nærmere på en række tilfælde af skibe, som er blevet tanket med beskidt brændstof i verdens største bunkerhavn.

I et skriftligt svar skriver havnemyndigheden, at man ”ikke vil tøve med at handle, såfremt der skulle være nogen form for manglende compliance” med hensyn til brændstoffet, skriver Reuters.