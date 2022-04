Beskidt brændstof breder sig i Singapore – kan blive farligt for 34 skibe

Næsten halvdelen af de anslået 34 skibe, der i de seneste par måneder er blevet tanket op med forurenet brændstof i Singapore, har oplevet strømsvigt og andre tekniske problemer, skriver Bloomberg.

Hvis et skib bliver ramt af motorstop i rum sø, kan det være uhyre farligt, fordi det løber en større risiko for at kollidere med et andet skib eller gå på grund.

Bloomberg citerer Veritas Petroleum Services for oplysningen om, at to unavngivne leverandører i Singapore menes at have forsynet skibene med bunkerolie, der er forurenet med kloreret kulbrinte.

Det beskidte brændstof kan beskadige motoren og nødvendiggøre kostbare reparationer.

Singapore er verdens største knudepunkt for leverancer af bunkerbrændstof til skibsfarten.

Veritas Petroleum Services, der bl.a. tester renheden af brændstof, har opsporet 34 skibe med forurenet brændstof. Næsten halvdelen af dem har allerede været i store vanskeligheder.

Det norske søforsikringsselskab Gard siger, at flere af dets forsikrede skibe har haft problemer som strømsvigt, tab af fremdrift og for store mængder slam i brændstofsystemet. I nogle tilfælde blev skibene ligefrem nødt til at blive slæbt i havn.

Det er langtfra første gang, at forurenet brændstof giver skibsfarten problemer. I 2018 fik en række skibe, der havde tanket op i Houston, alvorlige tekniske problemer.

