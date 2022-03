Fagforeninger og ship management-selskaber yder hjælp til ukrainske søfolk

Flere spillere i shippingindustrien yder nu hjælp til ukrainske søfolk og deres familier, der er på flugt fra krigshandlingerne i deres hjemland.

Den Internationale Transportarbejderføderation ITF, dens ukrainske filial MTWTU, der har 80.000 ukrainske søfolk som medlemmer, og et af verdens største ship management-firmaer V. Group har iværksat et humanitært projekt for at hjælpe ukrainske søfolk og deres familier.

Initiativet skal hjælpe dem ud af det krigshærgede land til Polen og Rumænien, sørge for en uges gratis overnatning i de to nabolande, og gøre det lettere for dem at komme videre derfra. ITF har i første omgang afsat 200.000 dollar til projektet og håber, at andre spillere i shipping-industrien også vil bidrage.

”Vores tanker går til alle, der er fanget i denne konflikt. Jeg håber, at vi, i takt med at vores humanitære arbejde fortsætter, kan overtale andre selskaber til at slutte sig til os og bidrage til finansieringen,” siger David Heindel, formand for ITF Seafarer’s Trust, hvis formål er at hjælpe søfolk og deres familier, i en pressemeddelelse.

De tre deltagere tager sig af hver deres del af projektet. Den ukrainske fagforening laver lister over folk, der skal evakueres og organiserer mødesteder for dem. V. Group koordinerer overnatning i Polen og Rumænien og støtter flygtningene i de to lande, bl.a. med medicinsk hjælp og rådgivning om deres videre rejse.

”Vores mål med dette humanitære initiativ er at få folk i sikkerhed så hurtigt som muligt,” siger formanden for den ukrainske fagforening, Oleg Grygoriuk. ”Hvad vi har brug for nu, er bidrag fra den maritime industri, så vi kan samle flere midler og fortsætte dette initiativ.”

Også hos V.Groups konkurrent Anglo-Eastern har man hjulpet familierne til ukrainske søfolk med at komme ud af landet.

”De fleste har forlænget deres kontrakter ombord, nogen har bedt om at blive afløst og vil hjem til Ukraine, andre vil afløses for at mødes med deres familier udenfor Ukraine, så der er ikke en løsning for alle. Vi kan stadig følge med, og vores folk i Odessa kan stadig arbejde selvom situationen er utryg,” siger COO i Anglo-Eastern Carsten Ostenfeldt til ShippingWatch og tilføjer:

”Vi har hjulpet et antal familier afsted til andre lande og de opholder sig nu der, hovedsagligt i Letland, indtil vi har et overblik over, hvad der er muligt.”

