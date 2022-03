Suez-Kanalen hæver endnu en gang priserne mærkbart

De mange rederier, der benytter Suez-Kanalen, kommer til at betale endnu mere efter 1. maj, da Kanalen netop har annonceret prisstigninger igen.

De forhøjede priser varierer i forhold til den enkelte skibstype, men tillæggene, som de betegnes som i en meddelelse fra Suez-Kanalen, er helt op til 20 pct. Det gælder for eksempel for et kemkalietankskib.