MAN og DNV går sammen i treårigt maritimt partnerskab

I et nyt samarbejde vil to store aktører, motorproducenten MAN Energy Solutions og klasseselskabet DNV, samarbejde om store dagsordener inden for shipping som digitalisering og den grønne omstilling.

De to selskaber har underskrevet en forståelsesaftale (memorandum of understanding) om et treårigt samarbejde, der skal udmønte sig i detaljerede handlingsplaner inden for områder som dekarbonisering og digitalisering og desuden også værdikæden for brint.