Wrist skifter ud i ledelsen i Singapore

Det bliver en leder med indgående kendskab til Wrist Ship Supply, der inden længe overtager rollen som øverst ansvarlig for Singapore-kontoret og dermed et af selskabets større forretningsområder og det største i Asien og Mellemøsten.

For efter at to ledende medarbejdere har hhv. sagt deres job op og besluttet sig for at gå væsentligt ned i arbejdstid, har selskabet udpeget en ny managing director, bekræfter Group CEO Jens Holger Nielsen til ShippingWatch.