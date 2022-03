MAN investerer op mod 500 mio. euro i grøn brint-produktion

Den tyskejede motorproducent MAN Energy Solutions skruer op for investeringerne i såkaldt PEM-elektrolyse, der kan bruges til at fremstille grøn brint.

Over de kommende få år vil MAN investere op mod 500 mio. euro i datterselskabet H-Tec Systems, der via elektrolyse-anlæg er i stand til at producere grøn brint.