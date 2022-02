P&O Maritime ombygger skibe for at høste gevinsten fra containermarkedet

P&O Maritime Logistics har konverteret et multipurposeskib til et containerskib for at drage fordel af et containermarked og en forsyningskæde, der for tiden er under stort pres.

Ifølge en pressemeddelelse fra P&O Maritime Logistics kommer selskabets indtræden i containersegmentet i kølvandet på samarbejde med Unifeeder. I arbejdet med Unifeeder har selskabet hjulpet med at yde service på containerruter, hvor der har været et lavt antal containere, men en stigende efterspørgsel.