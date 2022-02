Seadrill erklærer amerikansk chapter 11 for et overstået kapitel

Boreselskabet Seadrill er nu ude på den anden side af en langstrakt amerikansk konkursbeskyttelse. Selskabet har også præsenteret regnskabstal, der viser et driftsoverskud i andet halvår, men et stort samlet tab for 2021. Ny bestyrelse indtræder.