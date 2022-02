Wärtsilä skal rådgive Solstad i at sænke CO2-udledning

Offshorerederiet Solstad har hyret leverandøren Wärtsilä til at finde måder at sænke CO2-forureningen fra sin flåde.

I en meddelelse lyder det, at Wärtsilä til at starte med bliver en rådgiver og teknisk ekspert for Solstad, der har sat sig for at blive klimaneutral senest i 2050. Det finske selskab kan dog også blive en mulig leverandør at løsninger til skibene.