Domstole skal tage stilling til erstatningskrav fra kurator i OW Bunker-sag

Over de næste fire uger afgøres det, om Altor og Deloitte skal sagsøges for 400 mio. kr. eller 2,2 mia. kr. i efterspillet om bunkervirksomheden OW Bunkers konkurs i 2014, skriver Børsen.

Det er konkursboets kurator Søren Halling-Overgaard, der har sagsøgt Altor og Deloitte og forsøger at øge erstatningskravet. Og i to selvstændige sager skal Højesteret og Østre Landsret tage stilling til, om kravet kan øges til 2,2 mia. kr., skriver avisen.

I en anden artikel skriver Børsen på baggrund af parternes påstandsdokumenter, at forsvarene i Østre Landsret vil argumentere for forældelse, fordi det er mere end fem år siden, at sagen blev anlagt ved Retten i Aalborg. Omvendt henviser Søren Halling-Overgaard bl.a. til, at at han specifikt tog forbehold for at hæve kravet på et senere tidspunkt, da han stævnede modparterne i slutningen af 2016 med et krav på 400 mio. kr., skriver avisen.

