Planer om møde mellem Putin og Biden bringer oliepriserne ned

Oliepriserne tager et dyk mandag morgen, da den amerikanske præsident Joe Biden og Ruslands Vladimir Putin planlægger at afholde et topmøde om Ukraine-krisen. Samtidig er udsigterne til en atomaftale med Iran tættere på end nogensinde før. Begge dele mindsker den geopolitiske usikkerhed.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 93,21 dollar mod 92,21 dollar fredag eftermiddag. Ved midnat mandag lå prisen på 94,87 dollar.

Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 91,06 dollar mod 92,60 dollar ved midnat og 91,46 dollar fredag eftermiddag.

Den franske præsident Emmanuel Macrons kontor har meldt ud at præsidenten har inviteret begge ledere til et topmøde om sikkerhed og strategisk stabilitet i Europa, skriver Reuters. Både Rusland og USA har accepteret.

Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen siger ifølge nyhedsmediet, at Rusland vil blive afskåret fra de internationale finansmarkedet samt nægtet adgang til større eksport, der er nødvendig for at modernisere landets økonomi, såfremt de invaderer Ukraine.

”Hvis en russisk invasion finder sted, kan Brent-futures stige til over 100 dollar per tønde, selv hvis en iransk aftale indgås,” siger Vivek Dhar, der er analytiker i Commonwealth Bank i et notat.

På trods af muligheden for at mere end 1 mio. tønder om dagen af iransk råolie vender tilbage på markedet, vil udbuddet på kort sigt forblive stramt og priserne fortsat være ustabile, da den iranske råolie sandsynligvis først vil vende tilbage senere på året, skriver Reuters.

Ukraine-konflikt får Danmark til at kalde fregat hjem fra piratjagt

Lauritzen Bulkers frygter for sanktioner hvis Ukraine-krise optrappes