Stort advokatfirma åbner kontor i Danmark med shippingprofil

Den prominente shippingadvokat Jens Mathiasen, der har lang erfaring fra Gorrissen Federspiel, skal arbejde for det internationale advokatfirma HFW, der åbner kontor i Denmark.

Jens Mathiasen starter nærmere bestemt hos HFW fra 1. marts, hvor han bliver partner, oplyser firmaet i en meddelelse.

HFW bliver dermed det eneste af de store globale shippingadvokatfirmaer, der har kontor i Danmark, tilføjer advokatselskabet.

”Danmark er et af verdens vigtigste shippingmarkeder, og Jens er anerkendt som en markedsleder inden for shippingjura, så det her er en meget spændende ansættelse for HFW,” siger Paul Dean, global head of shipping hos HFW, i meddelelsen.

Jens Mathiasen var i 19 år frem til december 2021 en del af advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, fremgår det af hans Linkedin-profil. Mathiasen har tidligere stået i spidsen for shipping, transport og offshore hos Gorrissen Federspiel sammen med partneren Peter Appel.

”Vi laver allerede meget arbejde for danske klienter og har været aktive på markedet i mange år, men at have en tilstedeværelse i Danmark er en rigtig game-changer for vores globale shippingforretning,” tilføjer Paul Dean.

