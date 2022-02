Hun har sat sig som en af de få kvinder på en direktørpost i shipping: "Det var vigtigt at sikre min stemme"

Med en bred vifte af arbejdsgivere som Banedanmark, ISS, familievirksomheden Foss og senest det verdenskendte arkitektfirma Bjarke Ingels Group (BIG) har Anne Brown Frandsen allerede stiftet bekendtskab med en lang række brancher og forskellige virksomhedskulturer i sit arbejdsliv.

Senest har starten af 2022 budt på et nyt karriereskift for Anne Brown Frandsen til shipping og Mærsk-familiens skibsmægler Maersk Broker. Og for den mangeårige CFO har det ikke været noget chok, at den branche, hun var på vej ind i, primært er drevet af mænd.