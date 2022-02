Trafigura går med i projekt om grøn ammoniak i Norge

I samarbejde med Hy2gen og Trafigura vil Copenhagen Infrastructure Partners bygge et anlæg i Norge, der skal producere grøn ammoniak.

Anlægget, der har navnet Iverson Efuels, vil til at starte med få en elektrolysekapacitet på 240 MW, der skal kunne producere 600 ton grøn ammoniak om dagen. Det er dog målet, at produktionen skal skaleres ”markant” op i fremtiden. Planen er, at ammoniakken skal bruges som brændstof til skibe.