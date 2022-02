Seven Seas nye CEO skifter oprydning ud med "aggressive ekspansionsplaner"

Seven Seas har lagt restruktureringen bag sig, og nu spiller den nytiltrådte topchef Søren Nørgård ud med nye vækstmål for skibsforsyningsvirksomheden. Mellemøsten er et stort satsningsområde, hvor omsætningen skal knap fordobles i 2022, siger han til ShippingWatch.