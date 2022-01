Shippingindustrien er tavs om EU's "modige" nej til sydkoreanske værfter

EU’s afvisning af den stort anlagte fusion mellem de sydkoreanske værfter DSME og Hyundai Heavy viser, at Bruxelles ikke er bange for at tage ”modige beslutninger”, vurderer stort advokatfirma. Reaktionen er mere tavs fra shippingindustrien selv.