Børsnotering og nye millioner skal bringe Bawat "i mål" med vækstplaner

Udefra set kan det virke bemærkelsesværdigt, at Bawat godt et halvt år efter at have modtaget 11 mio. kr. fra sin ejerkreds igen er på jagt på frisk kapital og det fra børsen.

Planerne er dog udtryk for længerevarende planer om at vokse, forklarer adm. direktør og medejer Marcus P. Hummer til ShippingWatch i forbindelse med onsdagens offentliggørelse af planer om en børsnotering i Sverige.