Wärtsilä skal levere 60 motorer til 12 CMA CGM-skibe

Det franske containerrederi CMA CGM har bestilt systemer til brændstofindsprøjtning og motorstyring til 12 LNG-drevne containerskibe hos finske Wärtsilä.

Ifølge en meddelelse fra Wärtsilä er der tale om tale om to serier på i alt 12 skibe på 13.000 teu og 15.000 teu. Seks skibe på 13.000 teu skal bygges af det kinesiske værft Hudong-Zhonghua Shipbuilding, mens seks skibe på 15.000 teu vil blive bygget af Jiangnan Shipyard.

Wärtsiläs leverancer begynder i år, og det første af de 12 skibe ventes klar til levering i tredje kvartal 2023.

Orden til Wärtsilä svarer i omfang til to tidligere ordrer, hvor den finske virksomhed leverede LNG-udstyr til ni CMA CGM-skibe på 23.000 teu og fem skibe på 15.000 teu.

Wärtsilä skal blandt andet forsyne de nye skibe med fem hjælpemotorer til hvert fartøj - 60 hjælpemotorer i alt - kontrolsystem og motorstyring, systemer til spildevandsrensning og et system til gasforsyning.

De 12 nye skibe skal forbrænde flydende naturgas (LNG), som har et lavere CO2-udslip end konventionel skibsolie, og vil desuden kunne sejle på biometan og syntetisk metan.

CMA CGM satser stort på fossil LNG som drivmiddel til rederiets containerskibe som et første skridt mod en mere bæredygtig økonomi.

"Både CMA CGM og Wärtsilä har en fælles strategi om at anvende LNG-løsninger for at bane vej for CO2-fri shipping," siger Wärtsiläs CEO, Håkan Agnevall, i meddelelsen.

