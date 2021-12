Erria overtager vietnamesisk firma

Den børsnoterede maritim virksomhed Erria overtager det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam JSC.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Selskaberne indgik en betinget aftale om transaktionen tilbage i juni 2020. Den var betinget af, at Errias due diligence vedrørende forretningsaktiviteterne ikke gav anledning til væsentlige bemærkninger og af sædvanlige myndighedsgodkendelser.

Dengang forventede man, at købet ville gennemføres inden for tre måneder.

Mermaid blev grundlagt i 2004 og beskæftiger sig med distribution og servicering af sikkerheds-, rednings- og brandslukningsudstyr. Mermaids 32 medarbejdere i Vung Tau, betjener internationale rederier og den vietnamesiske olie- og gasindustri.

Ifølge Erria vil overtagelsen ikke påvirke selskabets forventede resultater for 2021, men påvirker forventningerne for 2022 med en yderligere omsætning på omtrent 15 mio. og et positivt resultat på cirka 0,5 mio. kr.

Selskabet offentliggør forventninger for 2022 den 17. marts 2022.

Købesummen er ikke oplyst.

