Bunker Holding freder Keld Demant som topchef trods fængselsdom

Keld R. Demant får lov at fortsætte i sin stilling som CEO for Bunker Holding trods en dom på fire måneders betinget fængsel for at overtræde EU's sanktioner mod Syrien.

Det oplyser Bunker Holdings bestyrelse i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at Keld R. Demant tager sin straffedom "til efterretning".