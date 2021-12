Analyse fra Gard viser store regionale forskelle på kollisioner og grundstødninger

Infrastruktur spiller en stor rolle, når det kommer til de steder i verden med flest grundstødninger og kollisioner for skibe.

Sådan lyder det fra Gards CEO Rolf Thore Roppestad. Det norske søforsikringsselskab har brugt en del ressourcer på at kortlægge risikoen for ulykker i alle dele af verden. Her udgør netop kollisioner og grundstødninger den største risikofaktor for store ulykker og høje skadesummer.