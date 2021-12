Rio Tinto køber lithiummine i Argentina i jagt på batterieksponering

Den britisk-australske minekæmpe Rio Tinto har indgået aftale om at overtage en lithiummine i Argentina for 825 mio. dollar - svarende til godt 5,4 mia. kr. - i et forsøg på at øge eksponeringen mod materialer til batterier.

Det skriver Bloomberg News.

Generelt set kæmper de store mineselskaber lige nu for at få bedst fat i fremadskuende råvarer, og her er blandt andet lithium et af de varme navne grundet stort behov for batterier til eksempelvis elbiler fremover.

Rio Tinto, der er verdens næststørste mineselskab, har danske Jakob Stausholm, der tidligere har været strategi- og finansdirektør hos Mærsk, som topchef.

"Dette opkøb er stærkt på linje med vores strategi om at prioritere vækstkapitalen mod råvarer, der støtter dekarboniseringen og fortsat leverer attraktive afkast til aktionærerne," siger Jakob Stausholm i en meddelelse fra Rio Tinto.

