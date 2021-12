Semco åbner ny forretningslinje for havvind

Semco Maritime udvider forretningen og vil udnytte mere end to årtiers erfaring med havvindmølleprojekter i sin nye forretningslinje, der fokuserer på levering af tjenester til HVDC-projekter.

"Vi har deltaget i et par HVDC-projekter allerede gennem de seneste år og har fundet et tæt match til vores eksisterende teams evner og styrker, så vi ser frem til at gøre en forskel for disse store offshore-transmissionsprojekter med vores sikre, pålidelige, bæredygtige og omkostningseffektive løsninger," siger Tommy Flindt, direktør for engineering og teknologi i Semco Maritimes Renewables Division.