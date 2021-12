Aker Solutions dropper joint venture

Norske Aker Solutions og anlægs- og byggeselskabet AF Gruppen har droppet planer om at etablerede et joint venture med fokus på fjernelse og genanvendelse af kasserede olieplatform. Det oplyser Aker Solutions i en meddelelse.

"Selvom det strategiske rationale stadig er stærkt, er det ikke lykkedes parterne med at nå til en endelig aftale, og processen er hermed afsluttet. Aker Solutions ser frem til at fortsætte et konstruktivt samarbejde med AF Gruppen i andre forretningsområder i fremtiden," skriver Aker Solutions.