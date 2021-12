Retrofitting er nødvendig for at leve op til krav om nuludledning

Det kan ikke betale sig at udskifte gamle skibe med nybygninger for at kunne sejle på grønne brændstoffer. Derfor skal der større fokus på at få retrofittet skibe i brug for at leve op til nuludledningskrav i 2050, skriver Lloyd's Register i ny undersøgelse.