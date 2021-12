Danfoss og Volvo Penta i samarbejde om elektrificering i shipping

De to nordiske leverandører Danfoss og Volvo Penta vil hjælpe shipping med at bruge elektricitet til at blive grønnere.

Nærmere bestemt indgår de to selskaber et samarbejde, som vil satse på elektrificering som en løsning for industriens betsræbelser på at reducere udledningen af drivhusgasser, skriver de i en meddelelse.