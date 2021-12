A.P. Møller Holding køber producent af covid-19-test

A.P. Møller Holding, der er Mærsk-familiens investeringsselskab, har indgået en aftale om at overtage selskabet Unilabs fra Apax Partners.

Det oplyser A.P. Møller Holding i en pressemeddelelse.

Unilabs er en af Europas førende virksomheder inden for medicinsk diagnostik. Blandt andet leverer selskabet udstyr til test for covid-19.

Prisen for handlen er ikke oplyst. Tilbage i september forlød det via Bloomberg, at Apax Partners havde modtaget et købstilbud på 5 mia. dollars, knap 32 mia. kr., skriver ShippingWatchs søstermedie MedWatch. Det er uvist, om A.P. Møller Holding stod bag buddet.

Opkøbet af Unilabs følger, efter at Mærsk-familien de seneste år har investeret mere i aktiviteter uden for de traditionelle fokusområder olie og shipping.

Ifølge Jan T. Nielsen, investeringsdirektør i A.P. Møller Holding, bidrager Unilabs med "vigtige løsninger på samfundets sundhedsudfordringer, der strækker sig langt ud over den igangværende pandemi".

"Dedikeret specialistviden, industriel skala og stærke processer er kritiske succesfaktorer inden for diagnostik. A.P. Møller Holding vil fortsætte med at investere i disse kritiske kernekompetencer og samtidig accelerere Unilabs' udbygning af både den digitale platform og den geografiske udbredelse," siger Jan T. Nielsen.

Unilabs, der leverer covid-19-test til 15 lande, er ikke kun til stede i Europa. Selskabet har også betydelige aktiviteter i Mellemøsten og Latinamerika.

Selskabet har 12.600 medarbejdere og driver mere end 200 laboratorier.

I det seneste regnskabsår, der løb fra september 2020 til september 2021, havde Uniliabs en omsætning på 15 milliarder kroner og et driftsoverskud på 4,5 milliarder kroner.

"Vi er glade for at blive en del af Mærsk-familien, som har et fantastisk globalt omdømme, en stærk kultur og langsigtede perspektiver, der kommer helt naturligt af at være en familieledet virksomhed. Vi har fundet det perfekte match til vores virksomhed," siger Michiel Boehmer, administrerende direktør i Unilabs.

Den endelige lukning af handlen afventer myndighedernes godkendelse.

