Officerer fortæller om bomber over Syrien i Dan-Bunkering sagen

Iført uniform besøgte to majorer torsdag Domhuset i Odense for at besvare spørgsmål om blodige begivenheder i Syrien.

Russerne brugte nærmest landet og borgerkrigen som et øvelsesterræn, men bombede ofte upræcist, fortalte de.

Eksperterne var indkaldt af anklagemyndigheden i en straffesag, som er rettet mod to selskaber med hjemsted i Middelfart.

Beskyldningen går på, at de skal have brudt EU's sanktioner, da de solgte mange tusind ton jetbrændstof, som endte i Syrien.

Leverancerne satte de russiske fly i stand til at gå på vingerne på det ene bombetogt efter det andet, er den pointe, som Bagmandspolitiet fik frem.

Dan-Bunkering begyndte at sælge brændstoffet til et russisk selskab, netop da Rusland intervenerede i borgerkrigen og hjalp præsident Assad til sejr. Det var i september 2015.

I alt blev det til 33 handler med jetbrændstof. Moderselskabet Bunker Holding er anklaget for at have medvirket til de sidste otte handler.

Det handler sagen om Bunker Holding, Dan-Bunkering og topchefen i Bunker Holding, Keld R. Demant er tiltalt af SØIK for at sælge jetbrændstof til russiske virksomheder, som sendte jetbrændstoffet videre til Syrien. Det skete på et tidspunkt, hvor der var indført EU-sanktioner, der forbød salg af jetbrændstof til brug i Syrien.

33 gange solgte Dan-Bunkerings kontor i Kaliningrad i alt omkring 172.000 ton jetbrændstof til russiske selskaber, hvorefter jetbrændstoffet blev leveret til Syrien i strid med EU’s sanktioner mod Syrien.

Via mellemled blev jetbrændstoffet leveret forskellige steder i Middelhavet og i sidste ende sejlet til en ukendt modtager i Port Banias i Syrien.

Handlerne havde samlet en værdi af omkring 648 mio. kr., og gevinsten har været på 17,9 mio. kr.

Handlerne foregik mellem 2015 og 2017.

Tiiltalen mod Keld R. Demant retter sig mod otte af handlerne i 2017.

Ifølge anklageskriftet har topchefen "under særligt skærpende omstændigheder" og "ved tilskyndelse, råd eller dåd" medvirket til, at handlerne blev indgået, selv om han vidste eller havde en formodning om, at det skulle sejles til Syrien.

SØIK mener, at de tiltalte har ovetrådt straffelovens paragraf 110c , der kan føre til bøde eller fængsel indtil fire måneder. Under særligt skærpende omstændigheder fængsel indtil fire år.

SØIK vil også nedlægge påstand om konfiskation af gevinsten på 17,9 mio. kr. Kilde: anklagemyndigheden Kilde: anklagemyndigheden

Mikkel Storm Jensen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, fortalte, at russerne effektivt og hurtigt indledte operationen.

"Russerne bruger det som et slags øvelsesterræn. Mindst 50.000 forskellige soldater har været igennem," sagde han.

Det var "helt afgørende" for krigens udfald og Assads senere sejr, at de russiske fly fik standset oprørerne.

"Ifølge vestlig litteratur var kun ti procent præcisionsbomber, hovedparten var gammeldags bomber, der ikke er præcise," sagde han.

De danske selskabers salg nåede op på i alt 172.000 ton. Og næsten alt blev brugt af det russiske luftvåben, lød vurderingen fra den anden major.

"Det må man helt klart formode," sagde Karsten Marrup. Han er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet.

"De har fløjet rigtig meget attack. Jeg mener, de har smidt cirka 70.000 bomber," sagde majoren.

De tiltalte selskaber nægter sig skyldige. De anede ikke, at brændstoffet blev sejlet til Syrien. Desuden er det tvivlsomt, om EU's forbud mod jetbrændstof til Syrien omfatter netop salg til russisk militær, lyder det.

